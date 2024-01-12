سبورت تكشف موقف كانسيلو من المشاركة ضد ريال مدريد في السوبر

الجمعة، 12 يناير 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة

يعاني جواو كانسيلو لاعب فريق برشلونة من إصابة بالتواء في الرباط الجانبي للركبة قبل بداية بطولة السوبر الإسباني في مباراة فريقه ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني.

وضم تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني الظهير البرتغالي في القائمة المسافرة للمشاركة في بطولة السوبر الإسباني بالرغم من أصابته ولم يشارك في دور نصف النهائي ضد أوساسونا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مستبعد مبدئيا من المشاركة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني بسبب عدم اكتمال عملية الشفاء من الإصابة.

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وأفادت الصحيفة أن تدريبات يوم السبت المقبل ستكون حاسمة وسيرى الجهاز الطبي حالته النهائية، لكن الشعور أنه سيكون أقرب للاستبعاد من المباراة عن إمكانية مشاركته في كلاسيكو الأرض.

وذكرت الصحيفة أن الجهاز الفني لن يخاطر لمشاركة كانسيلو بالرغم من أهمية المباراة لكن يدرك تشافي أن الفترة المقبلة ووجوده فيها أمر هام وضروري.

يذكر أن برشلونة واجه أيضا غريمه ريال مدريد في نهائي النسخة الماضية من السوبر الإسباني وقد حقق البلوجرانا الفوز بنتيجة 3-1 وتوج بالبطولة.

ريال مدريد برشلونة جواو كانسيلو السوبر الإسباني
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