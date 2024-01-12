مؤتمر جوارديولا: هالاند يعاني من إصابة.. ودي بروين جاهز للبدء ضد نيوكاسل

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على معاناة مهاجمه إيرلينج هالاند من إصابة وعدم مشاركته ضد نيوكاسل.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه نيوكاسل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "الثنائي هالاند وجون ستونز سيغيب عن مباراة نيوكاسل بسبب الإصابة، في حين من غير المؤكد تواجد جاك جريليش بسبب معاناته من المرض خلال الأسبوع الجاري".

وأضاف "كيفين دي بروين جاهز للبدء ضد نيوكاسل إذا قررت أن أشركه أساسيا، هو بحالة جيدة حقا ويتحسن".

وواصل "ستكون لدينا بضعة أيام للراحة وسيتدرب دي بروين قليلا وبعد ذلك سنتدرب لأربعة أو خمسة حصص تدريبية في أبو ظبي وذلك سيساعده على أن يكون أفضل في الفترة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "لا يمكنك أن تتخيل بمدى سعادتي بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعد التتويج بالثلاثية في الموسم الماضي والمشاركة في المزيد من البطولات مثل كأس العالم للأندية".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.