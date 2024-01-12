الهيدوس يمنح البطاط قائد فلسطين شرف تأدية قسم كأس آسيا 2023.. وظهور الترويدة

الجمعة، 12 يناير 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

حسن الهيدوس - مصعب البطاط

منح حسن الهيدوس قائد منتخب قطر مستضيفة كأس آسيا شرف تأدية قسم نسخة 2023 لـ مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين.

وأقيم حفل الافتتاح في استاد لوسيل قبل مباراة قطر ولبنان في افتتاح نسخة 2023.

وظهر الهيدوس خلال حفل الافتتاح وهو يستعد لإلقاء قسم البطولة.

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وجرى العُرف أن يؤدي قائد منتخب الدولة المستضيفة قسم البطولة، لكنه منح شرفها لبطاط قائد منتخب فلسطين.

وظهر البطاط الذي ارتدى من قبل قميص سيراميكا كليوباترا وهو يؤدي قسم البطولة الرسمي.

ويلعب البطاط البالغ 30 عاما حاليا لفريق شباب الظاهرية الفلسطيني.

وتستضيف قطر نسخة 2023 بدلا من الصين، وتشهد النسخة الحالية مشاركة 24 منتخبا.

كما شهد حفل الافتتاح حضور الترويدة الفلسطينية.

والترويدة هي فلكلور فلسطيني بنُى على أساس أن تبدو كشفرة غير مفهومة، لكن في حقيقة الأمر أن تلك الكلمات غير المفهومة هي لغة تم اختراعها حتى لا يستطيع المستعمر البريطاني الذي يفهم بعضا من اللغة العربية من فهمها.

وحصد منتخب قطر لقب النسخة الماضية بالفوز على اليابان في المباراة النهائية.

ويعد منتخب اليابان الأكثر تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب متربعا على عرش القارة الصفراء.

وينضم لقطر في المجموعة الأولى كل من لبنان والصين وطاجيكستان.

ويتواجد منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة رفقة إيران والإمارات وهونج كونج.

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