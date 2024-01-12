انتهت كأس آسيا - قطر (3) (0) لبنان.. ثلاثية في الافتتاح

الجمعة، 12 يناير 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

قطر - لبنان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قطر ولبنان في افتتاح كأس آسيا 2023.

النسخة 18 من كأس آسيا تقام في قطر.

ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة قطر ولبنان كل من الصين وطاجيكستان.

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ق 90+5: جوووول عفيف يسجل الهدف الثالث لقطر بمجهود فردي.

ق 56: جوووول الثااااني.. المعز علي يسجل بقميص قطر الهدف الثاني برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول أكرم عفيف يسجل هدف الافتتاح في كاس آسيا 2023

ق 30: عرضية من الجهة اليمنى ورأسية أكرم عفيف ترتطم بالعارضة العلوية.

ق 22: تسديدة من مهاجم لبنان لكن معتز برشم في الموعد ويتصدى

ق 6: المعز علي يسجل هدفا لكن يلغي بداعي التسلل.

بداية اللقاء

قطر لبنان كأس آسيا 2023 افتتاح كأس آسيا 2023
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