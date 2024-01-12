كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن نسخة 2017؟ اختبر نفسك

الجمعة، 12 يناير 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

مصر - الكاميرون

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 أمام الكاميرون.

فهل تابعت تلك البطولة جيدا؟

اختبر معلوماتك.

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