مؤتمر مدرب كوت ديفوار: علينا الإجابة على سؤال كيف نتعامل مع الضغط.. وموقف هالير

الجمعة، 12 يناير 2024 - 15:34

كتب : رامي جمال

جيان لويس جاسيت - كوت ديفوار

حث جيان لويس جاسيت المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار لاعبيه على ضرورة التحلي بالثقة في مواجهة الضغط الملقى عليهم قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة أمم إفريقيا في الفترة ما بين 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

ويلعب منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى بجوار كل من غينيا الاستوائية وغينيا بيساو ونيجيريا.

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وتحدث المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قبل لقاء غينيا بيساو غدا السبت قائلا: "أمضينا أسبوعا من التدرب ونحن نبلي بلاء حسنا".

وواصل "أكتشف شيئا جديدا وضغط عظيم، رغبة من الأمة بأكملها لتحقيق الإنجاز".

وأردف جاست "هذه ميزة لنا لكن علينا معرفة كيف نتعامل مع ذلك الضغط".

وشدد "وظيفتي هي تحويل ذلك الضغط لشيء إيجابي وأن أعطي اللاعبين القوة والثقة".

وأكمل "نعرف المنتخبات المرشحة للبطولة فهناك السنغال حامل اللقب وهناك المغرب الذي وصف لنصف نهائي كأس العالم".

وتابع مدرب الأفيال حديثه "أنا هنا مع المنتخب منذ 20 شهرا فقط ولدينا طريقتنا في اللعب".

وعن موقف سيباستيان هاليري وسيمون أدينجرا المصابين قال: "أجرينا الفحوصات اللازمة وسنرى حالتهما ولكن سنحترم القرارات الطبية".

وأكمل "هالير لن يتواجد غدا وسنرى موقفه قبل المباراة الثانية".

وعن عدم فوز غينيا الاستوائية بأي مباراة في أمم إفريقيا من قبل قال جاسيت: "لم يعد هناك أي فرق صغيرة".

كوت ديفوار أمم إفريقيا غينيا الاستوائية
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