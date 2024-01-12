على رأسهم الليزر.. كاف يعلن محظورات أمم إفريقيا

الجمعة، 12 يناير 2024 - 15:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح + الليزر

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المواد المحظور اصطحابها من جانب الجماهير في كأس إفريقيا.

وينطلق قطار أمم إفريقيا غدا السبت حيث تقام المباراة الأولى من البطولة بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخبا كوت ديفوار وغينيا بيساو في المجموعة الأولى بجوار كل من غينيا الاستوائية ونيجيريا.

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فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وجاءت مؤشرات أشعة الليزر على رأس الممنوعات او المحظرات التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعانى منتخب مصر بشدة من أشعة الليزر خلال مواجهة السنغال الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022 والتي خسرها الفراعنة بركلات الترجيح.

وأعلن كاف عن قائمة المواد المحظورة على النحو التالي:

المواد الخطرة

- الأسلحة النارية والذخيرة.

- أي أداة حادة أو مدببة يمكن استخدامها للقطع أو الوخز أو الطعن.

- الألعاب النارية أو المشاعل أو مسحوق الدخان أو عبوات الدخان أو قنابل الدخان أو غيرها من منتجات الألعاب النارية.

- مبخرات الغاز والمواد المسببة للتآكل، القابلة للاشتعال والأصباغ والحاويات التي تحتوي على مواد ضارة أو شديدة الاشتعال.

- الزجاجات أو الأكواب أو الجرار أو العلب أو أي شكل آخر من أشكال الحاويات المغلقة أو المغلفة ، وكذلك الأشياء الأخرى المصنوعة من الزجاج.

المشروبات الكحولية

- المشروبات الكحولية من أي نوع ، بخلاف تلك التي يقدمها الأشخاص المصرح لهم داخل الملاعب - المخدرات أو المنشطات

المواد التجارية.

- أي مواد ترويجية أو تجارية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، العلامات والرموز والنشرات أو الأشياء والمواد والملابس.

العنصرية

- أي رسالة تميز ضد بلد أو شخص أو مجموعة على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الأصل الإثني أو القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المولد أو الثروة أو أي وضع آخر أو التوجه الجنسي أو لأي سبب آخر، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، اللافتات والعلامات والرموز والمنشورات أو الأشياء أو الملابس التي قد تتداخل مع حسن سير الحدث للآخرين أو تتداخل مع الغرض الرياضي للحدث.

- يحظر استخدام الأشياء الكبيرة أو الضخمة ، مثل المظلات والمظلات والحقائب كبيرة الحجك غيرها من الأشياء.

الأشياء المزعجة

مؤشرات الليزر

الصافرات

الأدوات الميكانيكية التي تنتج حجما زائدا ، مثل مكبرات الصوت ،

الأبواق أو أبواق الغاز

الكاميرات وكاميرات الفيديو أو أي معدات صوتية أو مرئية احترافية أخرى تعتبرها هيئة السلوك المالي و / أو COCAN بشكل معقول لاستخدامها لأغراض أخرى غير الأغراض الخاصة وغير الخاصة.

منتخب مصر محمد صلاح كأس أمم إفريقيا
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