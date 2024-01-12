التبديل الثالث في قائمة نيجيريا.. إصابة عمر صادق واستبداله بزميل تريزيجيه

واصلت الإصابات ضربها لمنتخب نيجيريا قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023 بتأكد غياب عمر صادق لاعب ريال سوسيداد عن البطولة.

وقرر منتخب نيجيريا ضم بول أونواتشو لاعب طرابزون سبور وزميل جناح منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه" بدلا من عمر صادق.

وتعد تلك الإصابة هي الثالثة التي تضرب النسور الخضراء قبل انطلاق البطولة.

إذ أنه تأكد غياب ويلفريد نديدي عن البطولة للإصابة ليعوضه الحسن يوسف لاعب رويال أنتويرب البلجيكي.

بعدها أصيب المهاجم فيكتور بونيفاس ليعوضه تيريم موفي.

ويلعب منتخب نيجيريا في المجموعة الأولى بجوار كل من كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.