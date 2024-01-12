قفة يكشف تفاصيل إصابته في الركبة

الجمعة، 12 يناير 2024 - 13:55

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة يحتفل بهدف إنبي في المصري

تعرض أحمد أمين قفة للإصابة في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة فريقه امام سيراميكا كليوباترا.

وخسر إنبي من سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد ضمن دور المجموعات من كأس الرابطة أحرزهما صديق أوجولا وجون إيبوكا.

وقال قفة عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد الله على كل شيء جزع في الرباط الداخلي".

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وكان أوفا شارك في مباراة فريقه أمام نظيره سيراميكا كليوباترا كبديل في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بدلا من محمد حمدي.

ومن المقرر أن يخضع أوفا لفحص طبي جديد رفقة نادي إنبي، حيث يتم تحديد مدة غيابه عن المشاركة مع الفريق البترولي بشكل نهائي.

ويلعب إنبي مع نظيره الداخلية في المباراة المقبلة ضمن منافسات كأس الرابطة التي تقام يوم 17 يناير الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكشف قفة في وقت سابق مستجدات مستقبله مع ناديه في الفترة المقبلة بعدما تلقى عدة عروض.

وقال قفة عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي والزمالك تواصلا مع وكيلي للانضمام إلى أحدهما ولكني لم أتخذ القرار حتى الآن وانتظر موقف النادي وكذلك رأي عائلتي".

وأضاف "حتى الآن لم يتم تقديم أي عرض رسمي لنادي إنبي لشرائي، ويتبقي في تعاقدي مع إنبي موسمين ونصف".

وأتم تصريحاته "أحد أندية سويسرا تواصل مع إنبي لضمي في الفترة المقبلة ولا تزال المفاوضات مستمرة".

ولعب أحمد أمين مع إنبي هذا الموسم 8 مباريات في الدوري سجل خلالها 4 أهداف.

إنبي قفة
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