حوار – إمام عاشور: أصريت على ارتداء قميص أبو تريكة.. وكواليس مفاوضات الأهلي وسر حديث كهربا

كشف إمام عاشور لاعب خط وسط الأهلي إنه هو من أصر على ارتداء قميص رقم 22 في الأهلي رغم الضغط الذي يتعرض له والناتج عن ارتداء محمد أبو تريكة له سابقا.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

كما كشف إمام عاشور كواليس مفاوضاته مع الأهلي وسر حديثه مع محمود عبد المنعم "كهربا" خلال لقاء القمة حينما كان هو يلعب في الزمالك.

وتحدث إمام عاشور لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الأهلي شرف لأي لاعب وأنا سعيد لأنني في الأهلي حاليا الكل يساعدني ودائما يدعمونني وهذا ما كنت أحتاجه في الفترة الماضية خاصة من اللاعبين وهذا شيء كان يسعدني ويجعلني أقاتل داخل الملعب من أجلهم".

وأكمل "محمود الخطيب رئيس النادي منذ أول يوم لي في النادي لم يقصر معي أبدا ودائما يخبرونني بالتصرفات الصحيحة ويبعدونني عن أي ضغط".

وعن جمهور الأهلي قال: "الجمهور أرى منه دعما كبيرا وحينما يتعرض لاعب لأي اهتزاز فيجد ذلك الدعم وأنا كإمام أحب اللعب تحت الضغط ولا يفرق معي الحديث السلبي ومع ارتداء قميص الأهلي أنا ملزم بإسعاد الجمهور".

أما عن الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية قال: "كنا نتمنى الحصول على مركز أفضل من الثالث لكن كل اللاعبين لم يقصروا".

وبسؤاله عن هدفه في مرمى سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال والذي خطف للأهلي فوزا قاتلا قال: "على قدر سعادتي بالهدف في سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الأخيرة لكن سعادتي أنه جاء في الدقيقة 90 مثلما يقولون دائما الأهلي يظهر في الدقيقة 90 وهذا أكثر ما أسعدني في الهدف".

أما عن خسارة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري فقال: "كنت أتمنى أول مباراة لي مع الأهلي أتوج ببطولة لكن ذلك لم يحدث ولكنني أعرف أن بطولة الأهلي يخسرها ويفوز بـ20 بطولة بعدها".

علاقته مع كهربا

وعن علاقته بكهربا قال: "كهربا شقيقي الأكبر وهو يقول لي إنني ابنه، منذ أول يوم لي في الأهلي ودائما يدعمنني ويبعدني عن أي مشكلة ويقول لا تركز في أي شيء ولأنه مر بنفس ظروفي وتعرض للانتقادات ذاتها ودائما يقول لي ركز في التدريبات والمباريات فقط، مهما أتحدث عنه لن أوفيه حقه".

وعن سر حديثه مع كهربا خلال لقاء السوبر قال: " لم أكن أعرف كهربا من قبل ولم نكن أصدقاء من قبل ولم نتحدث في تلك المباراة عن أي شيء وهو لم يكن يعرف أنني سوف أحترف وكل ما تحدثنا عنه كان بعيدا عن الكرة".

كواليس مفاوضات الأهلي

وعن كواليس مفاوضات الأهلي قال إمام: "لم أتحدث مع الأهلي أثناء رحيلي من مصر بل كنت احترفت ولم يحدث نصيب لعدة أمور منها صعوبات مع النادي ربما لم أعرف أتأقلم سريعا وكل ذلك إلى جانب حالتي النفسية لم أكن أعرف ألعب كما أريد وقررت فسخ التعاقد".

وأردف "الأهلي لم يتحدث معي مباشرة حينما علموا برغبتي في العودة إلى مصر، ومع عودتي لمصر لتلقي العلاج من الإصابة بعدها تحدث معي الأهلي وشرف لأي شخص ارتداء قميص النادي ورحبت بالأمر والحمد لله أنني موجود الآن في النادي الأهلي".

وتحدث إمام مجددا عن جمهور الأهلي قائلا: "مهما أتحدث عن جمهور الأهلي لن أوفيه من حقه هم معنا دائما من معسكر النمسا حتى معسكر الإمارات".

قميص أبو تريكة ومركزه المفضل

وعن ارتداء قميص رقم 22 الخاص بأبو تريكة قال: "شرف كبير التواجد في الأهلي وارتداء قميص محمد أبو تريكة لأنه مهما أتحدث عنه لا أعرف ماذا يقال عنه، في البداية قيل لي هذا الرقم سيسبب حملا كبيرا عليك، ولكنني قلت إنني سأعيده لبريقه مجددا".

أما عن مركزه المفضل قال: "أستطيع اللعب في أي مركز في الملعب أنا لعبت في 10 مراكز ولم يكن ينقصني سوى اللعب كحارس مرمى ولكنني أحب اللعب كرقم 8 في وسط الملعب".

وبسؤاله عن علاقته مع مدربه مارسيل كولر رد لاعب منتخب مصر "دائما يتحدث معي ويخبرني الصواب من الخطأ ويبعدني عن الانتقادات".

وعن علاقته محمود الخطيب قال: "قابلت محمود الخطيب مرتين أو ثلاثة ودائما يحفزني وألا أدخل في عداء مع أي شخص وأن أركز فقط في المباريات والتدريبات وهو داعم كبير للفريق كله".