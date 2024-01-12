فيديو في الجول – روبرت منساه.. قصة الحارس المسحور الذي أرعب إفريقيا
الجمعة، 12 يناير 2024 - 12:18
كتب : أحمد أباظة
هذه قصة لحارس من غانا ربما لم تسمع اسمه من قبل، أو ربما مر عليك مرور الكرام لكنك لم تتذكره.
هذه قصة روبرت منساه حارس مرمى أشانتي كوتوكو ومنتخب غانا السابق.
ارتدى قبعة اعتقد الجميع أنها مسحورة وتعطيه قدرات خارقة، وتوفي بطريقة أغرب بعدما خاض آخر مباراة في حياته ضد الإسماعيلي.
ماذا حدث؟
شاهد الفيديو.
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