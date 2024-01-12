كويز أمم إفريقيا – هل تتذكر نهائي 2008 بين مصر والكاميرون؟ اختبر معلوماتك
الجمعة، 12 يناير 2024 - 12:11
كتب : FilGoal
فاز منتخب مصر على الكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا ليتوج باللقب.
شهدت المباراة صراعا شهيرا بين محمد زيدان وريجوبرت سونج.
فهل تتذكر كل شيء عن تلك المباراة؟
اختبر معلوماتك.
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