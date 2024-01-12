طاقم تحكيم مصري يدير افتتاح أمم إفريقيا بين كوت ديفوار وغينيا بيساو

تقرر تعيين طاقم تحكيم مصري بالكامل لإدارة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

وتقرر أن يدير أمين عمر المباراة الافتتاحية كحكم ساحة فيما يتولى محمود أبو الرجال وأحمد حسام مهمة الحكم المساعد.

وسيتواجد محمد معروف كحكم رابع في افتتاح البطولة حسبما أعلن اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويدير محمود عاشور تقنية الفيديو ويساعده محمود البنا.

طاقم حكام مصري يدير مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية غدا قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو . يضم الطاقم أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه كلا… pic.twitter.com/tWwp1CGrBl — EFA.eg (@EFA) January 12, 2024

ويتواجد سبعة حكام مصريين في أمم إفريقيا 2023 وهم كل من أمين عمر ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

وتواجد اسم محمد عادل في القائمة النهائية رغم عدم تواجده في القائمة المبدئية للحكام في البطولة والتي سبق أن أعلنها اتحاد الكرة من قبل.

وانتقل محمود البنا من قائمة حكام الساحة في القائمة المبدئية إلى حكم فيديو في القائمة النهائية.

وينطلق قطار أمم إفريقيا غدا السبت حيث تقام المباراة الأولى من البطولة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخبا كوت ديفوار وغينيا بيساو في المجموعة الأولى بجوار كل من غينيا الاستوائية ونيجيريا.

فيما يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.