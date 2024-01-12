كوبر: استبعاد السومة؟ دائما أختار اللاعبين الذين ينفذون التعليمات

الجمعة، 12 يناير 2024 - 11:49

كتب : FilGoal

كوبر - محمود فايز - أوزبكستان

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا سبب استبعاد عمر السومة هداف الفريق ونجم العربي القطري من المشاركة في كأس آسيا.

ويلعب منتخب سوريا ضد أوزبكستان غدا السبت في اولى مبارياته بكأس أمم آسيا 2023.

وقال كوبر مدرب سوريا في مؤتمر صحفي: "استبعاد عمر السومة؟ أتمنى من الجميع التأقلم على هذه المجموعة، ودائما أختار اللاعبين الذين ينفذون التعليمات".

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وأضاف "نبحث عن تقديم أداء مشرف لكرة القدم السورية، والمباراة الأولى مفتاحنا للتأهل نحو الدور الثاني".

وقرر السومة الاعتزال دوليا عقب استبعاده من قائمة منتخب بلاده التي ستخوض كأس آمم آسيا.

وقال عمر السومة عبر قنوات الكاس القطرية: "قررت الاعتزال دوليا".

وتضم القائمة الرباعي عبد الله الشامي ومؤيد العجان وعمر الميداني وعمر خربين، الذين سبق لهم اللعب في الدوري المصري.

ويستعد منتخب سوريا لخوض منافسات أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين بدولة قطر.

ويقع منتخب سوريا في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أستراليا والهند وأوزبكستان.

هيكتور كوبر عمر السومة منتخب سوريا
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