دي يونج: مباريات ريال مدريد ممتعة.. وسعداء بعودة بيدري

يثق فرينكي ديونج لاعب برشلونة في قدرات فريقه قبل المباراة المرتقبة أمام ريال مدريد.

وفاز برشلونة على أوساسونا 2-0 ليضرب موعدا مع ريال مدريد الفائز على أتليتكو 5-3 ليخوض الفريقين كلايكو مرتقب ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال دي يونج في مؤتمر صحفي: "إذا كنا نريد الفوز في النهائي يجب أن نعمل بقوة. المباريات أمام ريال مدريد سوف تكون ممتعة وأي لاعب يريد لعب هذه المباراة و سوف نحاول الفوز في النهائي".

وعن عودة بيدري أوضح "بيدري يمتلك موهبة ويحدث الفارق في مرحلة الهجوم والدفاع ونحن سعداء بعودته"

وأتم "الجمهور المتواجد هنا (السعودية) ساعدنا وننتظر دعمهم في النهائي أمام ريال مدريد".

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد يوم الأحد على ملعب الاول بارك بالرياض العاصمة السعودية، ضمن نهائي السوبر الإسباني.

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