تشافي: سنحاول جعل الأمور أكثر تعقيدا على ريال مدريد.. ولم نقرر مصير بيدري

الجمعة، 12 يناير 2024 - 11:33

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على صعوبة مباراة فريقه المرتقبة أمام ريال مدريد.

وفاز برشلونة على أوساسونا 2-0 ليضرب موعدا مع ريال مدريد الفائز على أتليتكو 5-3 ليخوض الفريقين كلايكو مرتقب ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "أوساسونا قدم مباراة جيدة من الناحية الدفاعية وصنع فرصتين محققتين للتسجيل، لكننا كنا الأطرف الأفضل طوال المباراة".

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وأضاف "مباراة ريال مدريد صعبة للغاية ولكن سنحاول جعل الأمور أكثر تعقيدا علىهم بالتمريرات والاستحواذ على المباراة".

وتابع "ريال مدريد يقدم أداء أفضل من الموسم الماضي ولكن في النهائي الجميع يسعى لتحقيق الفوز.وسنقاتل من أجل ذلك"

وأتم "لم نقرر حتى الآن ما إذا كان بيدري سوف يلعب في النهائي أمام ريال مدريد وننتظر الوضع البدني للاعب".

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد يوم الأحد على ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية، ضمن نهائي السوبر الإسباني.

ريال مدريد برشلونة
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