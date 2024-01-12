رئيس مودرن فيوتشر يعلن انتقال عمر كمال إلى الأهلي

الجمعة، 12 يناير 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

عمر كمال - مودرن فيوتشر

أعلن وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر انتقال عمر كمال إلى صفوف الأهلي.

وتحدث وليد دعبس لقناة "إي تي سي" قائلا: "أتمنى التوفيق لعمر كمال في النادي الأهلي".

وواصل "من الطبيعي أن تبحث عن مصلحة ناديك ثم من وقف إلى جانبك، الأهلي وقف إلى جانب مودرن فيوتشر ومازال ونريد زيادة العلاقة بيننا، وكل ذلك بالإضافة لرغبة اللاعب في الانتقال إليه".

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وعن هل دخل الزمالك في مفاوضات لضم عمر كمال أجاب "الزمالك لم يدخل أي مفاوضات مع مودرن فيوتشر لضم عمر كمال خاصة أنه يعاني من وقف القيد".

وأتم وليد دعبس حديثه "عمر كمال يتبقى له ستة أشهر فقط في تعاقده معنا ولكن الأهلي لم يرغب في الذهاب للباب الخلفي بل كان هناك حالة احترام وتفاوض معنا".

وكان مصدر من الأهلي كشف سابقا لـFilGoal.com تفاصيل انتقال عمر كمال إلى الأهلي.

وقال المصدر: "عمر كمال أصبح لاعبا في الأهلي لمدة 3 سنوات ونصف. كولر شدد على أن اللاعب سيكون مفيدا لخططه في ظل قدرته على المشاركة في أكثر من مركز".

وأضاف المصدر "كان بإمكاننا الانتظار حتى نهاية الموسم والتعاقد معه مجانا لكنه سيفيد الفريق في الوقت الحالي وكذلك من أجل حصول شباب الأهلي على فرصة للمشاركة مع مودرن فيوتشر واكتساب الخبرات".

وكان مودرن فيوتشر قد عدّل اتفاقه مع الأهلي بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد.

واستقر فيوتشر على ضم محمد زعلوك ضمن الثلاثي المعار من الأهلي بدلا من محمد عبد الله بسبب رؤية المدير الفني.

الأهلي عمر كمال فيوتشر
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