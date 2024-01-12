مران الأهلي – مشاركة كريستو ووسام أبو علي

الجمعة، 12 يناير 2024 - 00:16

كتب : حسام نور الدين

وسام أبو علي - مران الأهلي

شارك محمد الضاوي "كريستو" في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم مساء الخميس عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

كما شارك في المران وسام أبو علي الوافد الجديد على صفوف الأهلي بعد يوم من وصوله إلى مصر.

وأعلن الأهلي مساء الخميس انضمام وسام أبو علي قادما من سيريوس السويدي بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

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واستأنف الأهلي مرانه عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها عقب تتويجه بكأس السوبر للأندية الأبطال على حساب مودرن فيوتشر.

كما تواجد مارسيل كولر مدرب الأهلي في المران عقب عودته من سويسرا بعد قضاء إجازة نهاية العام رفقة أسرته.

ويبدأ الأهلي التحضير للفترة المقبلة في ظل توقف الدولي نظرا لخوض منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

الأهلي كريستو وسام أبو علي
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