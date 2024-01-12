هاتريك ميليك يقود يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

سجل أركايوس ميليك مهاجم يوفنتوس هاتريك قاد به يوفنتوس لدك فروسينوني برباعية دون رد في كأس إيطاليا.

واستضاف يوفنتوس في ملعبه أليانز منافسه فروسينوني مساء الخميس لملاقاته في ربع نهائي الكأس.

افتتح ميليك أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 38.

وأتم المهاجم البولندي الهاتريك بهدف ثالث في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 61 سجل كينان بلدز الهدف الرابع للبيانكونيري.

يوفنتوس يمطر شباك فروزينوني 4-0 ويعبر لنصف نهائي كأس إيطاليا شاهد الأهداف#كأس_إيطاليا | #يوفنتوس_فروزينوني pic.twitter.com/fAzsNxiCzm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 11, 2024

وبذلك أكمل يوفنتوس أضلاع نصف نهائي مسابقة الكأس بعدما تأهل له كل من لاتسيو وأتالانتا وفيورنتينا.

وسيواجه فيورنتينا منافسه أتالانتا فيما يلتقي يوفنتوس مع لاتسيو.

ويقام نصف نهائي كأس إيطاليا من مباراتين ذهاب وإياب.

وسيواجه يوفنتوس في ملعبه لاتسيو أولا في الثالث من شهر أبريل المقبل قبل أن يحل ضيفا عليه في 24 من الشهر ذاته.

ويعد يوفنتوس هو أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بواقع 14 بطولة كان آخرهم في سنة 2021.