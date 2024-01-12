هاتريك ميليك يقود يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

الجمعة، 12 يناير 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

أركاديوس ميليك - يوفنتوس

سجل أركايوس ميليك مهاجم يوفنتوس هاتريك قاد به يوفنتوس لدك فروسينوني برباعية دون رد في كأس إيطاليا.

واستضاف يوفنتوس في ملعبه أليانز منافسه فروسينوني مساء الخميس لملاقاته في ربع نهائي الكأس.

افتتح ميليك أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 11.

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وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 38.

وأتم المهاجم البولندي الهاتريك بهدف ثالث في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 61 سجل كينان بلدز الهدف الرابع للبيانكونيري.

وبذلك أكمل يوفنتوس أضلاع نصف نهائي مسابقة الكأس بعدما تأهل له كل من لاتسيو وأتالانتا وفيورنتينا.

وسيواجه فيورنتينا منافسه أتالانتا فيما يلتقي يوفنتوس مع لاتسيو.

ويقام نصف نهائي كأس إيطاليا من مباراتين ذهاب وإياب.

وسيواجه يوفنتوس في ملعبه لاتسيو أولا في الثالث من شهر أبريل المقبل قبل أن يحل ضيفا عليه في 24 من الشهر ذاته.

ويعد يوفنتوس هو أكثر المتوجين باللقب تاريخيا بواقع 14 بطولة كان آخرهم في سنة 2021.

يوفنتوس كأس إيطاليا فروسينوني
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