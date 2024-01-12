أوناحي ينتقد منتخب مصر: يسجلون ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا

الجمعة، 12 يناير 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

انتقد عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب ومارسيليا الفرنسي طريقة لعب منتخب المغرب.

وكان منتخب مصر أقصى المغرب من ربع نهائي النسخة الماضية بالفوز بنتيجة 2-1.

وقال عز الدين أوناحي لصحيفة "La Provence" الفرنسية: "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مباراة رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".

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وأضاف "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".

وتواجد أوناحي على مقاعد البدلاء خلال خسارة المغرب ضد مصر في نسخة 2021 من أمم إفريقيا.

ومنذ الفوز في 1998 بأمم إفريقيا لم يحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره المصري في البطولة.

تعادلا سلبيا في نسخة 2006 وفي 2017 انتصر منتخب مصر بهدف محمود عبد المنعم "كهربا" ثم تكرر الانتصار في نسخة 2021 بالفوز 2-1.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة والتي تضم كل من تنزانيا وزامبيا والكونغو الديموقراطية.

منتخب مصر المغرب كأس أمم إفريقيا عز الدين أوناحي
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