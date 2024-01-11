خبر في الجول - زد يواصل التدعيم.. الصغيري يقترب من العودة للعمل مع مدربه

الخميس، 11 يناير 2024 - 23:30

كتب : عمرو نبيل

أحمد الصغيري يسدد على مرمى الزمالك

توصل مسؤولو زد لاتفاق مع فاركو للانتقال أحمد الصغيري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد هو من طلب التعاقد مع الصغيري.

وسبق أن تدرب الصغيري مع عبد العاطي في الفترة التي قاد خلالها فاركو عقب تأهله للدوري الممتاز.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – محمود نبيل ينضم إلى نادي زد من سيراميكا كليوباترا خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع فاركو لضم عبد الله بكري خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق بشأن ثنائي سيراميكا كليوباترا بنفس النتيجة ولكن في كأس الرابطة.. طلائع الجيش يكرر فوزه على زد

وشارك تحت قيادته في 29 مباراة سجل هدفا وصنع 5.

اللاعب البالغ 30 عاما يستطيع اللعب كظهير أيمن ولاعب وسط.

وخاض الصغيري الموسم الجاري 9 مباريات في الدوري المصري.

ويتصدر زد ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

ويواصل زد تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

فعلم FilGoal.com من قبل إتمام النادي لاتفاقه لضم ثلاثي سيراميكا كليوباترا: رشيد أحمد وعبد الرحمن البانوبي ومحمود نبيل.

واقترب النادي أيضا من ضم عبد الله بكري قادما من فاركو أيضا.

الدوري المصري فاركو زد أحمد الصغيري
نرشح لكم
مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد وحقيقة إعارة فتوح.. ورسالة إلى جماهير النادي ضمن صفقة عمر كمال.. فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي الشاب خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
ميلان "الفرنسي" ينتصر على روما بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: لعبنا أسوأ مباراة على الإطلاق.. ولم نتمكن من إيقاف تحولات ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: التعادل لا يناسبنا أمام غينيا الاستوائية.. وعلينا تحسين اللمسة الأخيرة 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
باريس يواصل الابتعاد بالصدارة بالفوز على لانس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا – أفضل لاعب غاني في 2022 رجل مباراة كاب فيردي 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
سقوط النجمة في البحر 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
فينيسيوس: احتفلت على طريقة رونالدو لهذا السبب.. ونريد أن نفوز بكل المباريات والألقاب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 3 مؤتمر مصطفى محمد ردا على أوناحي: عليه الفعل مثل مصر والفوز البطولة 4 الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر