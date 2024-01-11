خبر في الجول - زد يواصل التدعيم.. الصغيري يقترب من العودة للعمل مع مدربه

توصل مسؤولو زد لاتفاق مع فاركو للانتقال أحمد الصغيري في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد هو من طلب التعاقد مع الصغيري.

وسبق أن تدرب الصغيري مع عبد العاطي في الفترة التي قاد خلالها فاركو عقب تأهله للدوري الممتاز.

وشارك تحت قيادته في 29 مباراة سجل هدفا وصنع 5.

اللاعب البالغ 30 عاما يستطيع اللعب كظهير أيمن ولاعب وسط.

وخاض الصغيري الموسم الجاري 9 مباريات في الدوري المصري.

ويتصدر زد ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة.

ويواصل زد تدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية.

فعلم FilGoal.com من قبل إتمام النادي لاتفاقه لضم ثلاثي سيراميكا كليوباترا: رشيد أحمد وعبد الرحمن البانوبي ومحمود نبيل.

واقترب النادي أيضا من ضم عبد الله بكري قادما من فاركو أيضا.