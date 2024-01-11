مصدر من الجونة لـ في الجول: عودة أحمد محمود إلى الزمالك؟ متمسكون باستمراره معنا

لا يرغب الجونة في الموافقة على طلب الزمالك في قطع إعارة لاعبه أحمد محمود.

وقال مصدر من الجونة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "متمسكون ببقاء أحمد محمود حتى نهاية الإعارة".

وتنتهي إعارة أحمد محمود مع الجونة بنهاية الموسم الجاري.

وواصل المصدر حديثه "عرض الزمالك علينا بعض اللاعبين مقابل السماح بقطع الإعارة لكننا نتمسك بموفقنا باعتبار أحمد أحد العناصر الأساسية معنا".

اللاعب صاحب الـ21 عاما يلعب كظهير أيمن وانضم للجونة بداية الموسم الجاري.

وشارك أحمد محمود مع الجونة في ثماني مباريات صنع خلالهم هدفا وحيدا.

ويحتل الجونة المركز العاشر في ترتيب الدوريي بـ13 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.

وفاز الجونة على البنك الأهلي مساء أمس الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في أولى جولات كأس الرابطة.

وسيواجه الجونة منافسه المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من البطولة.