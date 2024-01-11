مصدر من الجونة لـ في الجول: عودة أحمد محمود إلى الزمالك؟ متمسكون باستمراره معنا

الخميس، 11 يناير 2024 - 23:20

كتب : عمرو نبيل

أحمد محمود لاعب الجونة

لا يرغب الجونة في الموافقة على طلب الزمالك في قطع إعارة لاعبه أحمد محمود.

وقال مصدر من الجونة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "متمسكون ببقاء أحمد محمود حتى نهاية الإعارة".

وتنتهي إعارة أحمد محمود مع الجونة بنهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
مدرب غينيا الاستوائية لـ في الجول: نسعى لتحسين مركزنا بأمم إفريقيا.. ولا يمكن توقع ما سيحدث تريزيجيه: هدفنا الفوز بكأس إفريقيا.. وسنحاول محو الألم إلى الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على أوساسونا ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر

وواصل المصدر حديثه "عرض الزمالك علينا بعض اللاعبين مقابل السماح بقطع الإعارة لكننا نتمسك بموفقنا باعتبار أحمد أحد العناصر الأساسية معنا".

اللاعب صاحب الـ21 عاما يلعب كظهير أيمن وانضم للجونة بداية الموسم الجاري.

وشارك أحمد محمود مع الجونة في ثماني مباريات صنع خلالهم هدفا وحيدا.

ويحتل الجونة المركز العاشر في ترتيب الدوريي بـ13 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.

وفاز الجونة على البنك الأهلي مساء أمس الأربعاء بثلاثة أهداف لهدف في أولى جولات كأس الرابطة.

وسيواجه الجونة منافسه المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية من البطولة.

الزمالك الجونة أحمد محمود
نرشح لكم
مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد وحقيقة إعارة فتوح.. ورسالة إلى جماهير النادي ضمن صفقة عمر كمال.. فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي الشاب خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
ميلان "الفرنسي" ينتصر على روما بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: لعبنا أسوأ مباراة على الإطلاق.. ولم نتمكن من إيقاف تحولات ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: التعادل لا يناسبنا أمام غينيا الاستوائية.. وعلينا تحسين اللمسة الأخيرة 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
باريس يواصل الابتعاد بالصدارة بالفوز على لانس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا – أفضل لاعب غاني في 2022 رجل مباراة كاب فيردي 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
سقوط النجمة في البحر 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
فينيسيوس: احتفلت على طريقة رونالدو لهذا السبب.. ونريد أن نفوز بكل المباريات والألقاب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 3 مؤتمر مصطفى محمد ردا على أوناحي: عليه الفعل مثل مصر والفوز البطولة 4 الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر