تريزيجيه: هدفنا الفوز بكأس إفريقيا.. وسنحاول محو الألم

قال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر إن هدف الفراعنة هو الفوز بكأس أمم إفريقيا 2023 من أجل محو الألم الذي تحقق من خسارة نهائيين سابقين.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا بمواجهة موزمبيق وبعدها بأربعة أيام غانا ثم يختتم مشواره في 22 يناير بملاقاة كاب فيردي.

وتحدث تريزيجيه لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الرسمي قائلا: "مجموعتنا صعبة وليست سهلة، كل الفرق قوية ولديهم لاعبين جيدين".

وواصل "سنلعب كل مبارياتنا كأنها نهائي وسنرى ما سيحدث، نحن أتينا إلى كوت ديفوار وهدفنا الفوز باللقب".

وشدد لاعب طرابزون سبور التركي "منذ وصولنا إلى هنا وكل الفريق لديه هدف واحد وهو الفوز باللقب".

وعن خسارة نهائي 2017 و2021 قال: "الأمر صعب للغاية، كان مؤلما ولكننا سنحاول الفوز باللقب، يجب أن نحصل على ما نستحقه، ونأمل أن يكون الحظ إلى جانبنا هذه المرة وأن يوفقنا المولى عز وجل".