إلى الكلاسيكو.. برشلونة ينتصر على أوساسونا ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر

الخميس، 11 يناير 2024 - 22:55

كتب : رامي جمال

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة وأساسونا

انتصر برشلونة على منافسه أوساسونا اليوم الخميس بهدفين دون رد ليضرب موعدا ناريا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني.

والتقى برشلونة بمنافسه أوساسونا في ملعب الأول بارك في السعودية في نصف نهائي السوبر.

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف المباراة الأول في الدقيقة 59.

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وأضاف لامين جمال الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسيكون ذلك الكلاسيكو هو الثاني على التوالي في نهائي السوبر الإسباني والثالث بشكل عام منذ بدء العمل بنظام إقامة البطولة بمشاركة أربعة فرق.

وفي نصف نهائي الموسم قبل الماضي فاز ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

أما في الموسم الماضي ففاز برشلونة على ريال مدريد في النهائي بثلاثة أهداف لهدف.

ويعد برشلونة هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالكلاسيكو بواقع 14 لقبا مقابل 12 لريال مدريد.

وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب الأول بارك في السعودية.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بتسديدة من فيران توريس من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وكاد ليفاندوفسكي يسجل هدفا لكن سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا تألق وتصدى له.

وبعدها حول ليفاندوفسكي عرضية برأسية لكنها مرت بجوار المرمى.

وتوقف اللعب لمراجعة تقنية الفيديو لاحتمالية طرد أليخاندرو كاتينا بعد مخالفته على أحد لاعبي برشلونة لكن الحكم اكتفى بالإنذار.

وكاد أنتي بوديمير يسجل هدفا جميلا بعدما مر من مدافعي برشلونة لكن إيناكي بينا تصدى له في النهاية.

وفي الدقيقة 59 سجل ليفاندوفسكي الهدف الأول لبرشلونة بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وكاد جواو فيليكس يضاعف النتيجة لكن تسديدته تصدى لها حارس أوساسونا.

وفي الدقيقة 78 أطلق بوديمير تسديدة قوية تصدى لها إيناكي بينا.

حاول أوساسونا في الدقائق المتبقية شن هجوما على برشلونة لكنه لم يستطع اختراق دفاعه والوصول لمرماه.

واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل من الضائع وفي الدقيقة الثالثة منه أضاف لامين جمال هدفا جديدا لبرشلونة بعد تسديدة يسارية ليؤكد انتصار فريقه.

برشلونة أوساسونا السوبر الإسباني
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