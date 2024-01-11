خبر في الجول – الداخلية يضم حمزة مجدي في صفقة انتقال حر

الخميس، 11 يناير 2024 - 21:28

كتب : عمرو نبيل

الداخلية - بيان رسمي

أتم الداخلية صفقة شتوية بانضمام حمزة مجدي لاعب سيراميكا كليوباترا السابق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الداخلية ضم حمزة مجدي في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا.

اللاعب صاحب الـ25 عاما لم يشارك مع سيراميكا في الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – محمود نبيل ينضم إلى نادي زد من سيراميكا كليوباترا في كوت ديفوار.. المغرب تفوز على سيراليون بثلاثية استعدادا لأمم إفريقيا 2023 إيقافات بالجملة.. عقوبات الجولة الأولى من كأس الرابطة 2023-24

وإجمالا خاض حمزة مجدي مع سيراميكا 22 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ حمزة مسيرته في سيراميكا كليوباترا وأعير إلى أسوان في سنة 2021 لعامين قبل عودته إلى ناديه.

ويحتل الداخلية المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بسبع نقاط بعدما خاض 11 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع في الترتيب بـ14 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.

ويستعد الداخلية للقاء إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية.

وكان الداخلية فاز في المباراة الأولى على الإسماعيلي بهدف دون رد.

الداخلية سيراميكا كليوباترا حمزة مجدي
نرشح لكم
مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد وحقيقة إعارة فتوح.. ورسالة إلى جماهير النادي ضمن صفقة عمر كمال.. فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي الشاب خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
ميلان "الفرنسي" ينتصر على روما بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: لعبنا أسوأ مباراة على الإطلاق.. ولم نتمكن من إيقاف تحولات ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: التعادل لا يناسبنا أمام غينيا الاستوائية.. وعلينا تحسين اللمسة الأخيرة 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
باريس يواصل الابتعاد بالصدارة بالفوز على لانس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا – أفضل لاعب غاني في 2022 رجل مباراة كاب فيردي 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
سقوط النجمة في البحر 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
فينيسيوس: احتفلت على طريقة رونالدو لهذا السبب.. ونريد أن نفوز بكل المباريات والألقاب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 3 مؤتمر مصطفى محمد ردا على أوناحي: عليه الفعل مثل مصر والفوز البطولة 4 الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر