خبر في الجول – الداخلية يضم حمزة مجدي في صفقة انتقال حر

أتم الداخلية صفقة شتوية بانضمام حمزة مجدي لاعب سيراميكا كليوباترا السابق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الداخلية ضم حمزة مجدي في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا.

اللاعب صاحب الـ25 عاما لم يشارك مع سيراميكا في الموسم الجاري.

وإجمالا خاض حمزة مجدي مع سيراميكا 22 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ حمزة مسيرته في سيراميكا كليوباترا وأعير إلى أسوان في سنة 2021 لعامين قبل عودته إلى ناديه.

ويحتل الداخلية المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بسبع نقاط بعدما خاض 11 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع في الترتيب بـ14 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.

ويستعد الداخلية للقاء إنبي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية.

وكان الداخلية فاز في المباراة الأولى على الإسماعيلي بهدف دون رد.