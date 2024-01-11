خبر في الجول – محمود نبيل ينضم إلى نادي زد من سيراميكا كليوباترا

أتم نادي زد صفقته الشتوية الأولى بانضمام محمود نبيل قادما من سيراميكا كليوباترا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب وقع على عقد يربطه بنادي زد لثلاث سنوات ونصف.

وحصل نادي زد على الاستغناء الخاص اللاعب وسيشارك في المران بداية من غدا الجمعة.

وخاض اللاعب صاحب الـ25 عاما خمس مباريات في الموسم الجاري مع سيراميكا لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وإجمالا شارك محمود نبيل مع سيراميكا في 70 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا.

وتوج محمود نبيل مع سيراميكا بلقب كأس رابطة الأندية الموسم الماضي بعد الفوز على المصري في النهائي برباعية دون رد.

ويتصدر نادي زد جدول ترتيب الدوري المصري بـ19 نقطة بعدما خاض 10 مباريات.