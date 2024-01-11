في كوت ديفوار.. المغرب تفوز على سيراليون بثلاثية استعدادا لأمم إفريقيا 2023

انتصر منتخب المغرب على نظيره السيراليوني بنتيجة 3-1 وديا استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

وأقيمت المباراة في سان بيدرو بكوت ديفوار، حيث يعد أسود الأطلس أول الواصلين للدولة المستضيفة.

وسجل أهداف المغرب: كل من يوسف النصيري هدفين في الدقيقتين 30 و55 وسفيان بوفال في الدقيقة 35.

وسيخوض منتخب المغرب أول مباراة له في البطولة ضد تنزانيا يوم 17 يناير الجاري.

ويتواجد منتخب المغرب في مجموعة تضم أيضا كل من زامبيا والكونغو الديموقراطية.

ولم يخسر منتخب المغرب في آخر 5 مباريات له حيث فاز في 4 وتعادل في 1 ضد كوت ديفوار.

ويمتلك منتخب المغرب لقبا وحيدا حيث توج بأمم إفريقيا 1976، وخسر نهائي 2004.

وتوقف مشوار أسود الأطلس في نسخة 2021 عند ربع النهائي بالخسارة من منتخب مصر بنتيجة 2-1.