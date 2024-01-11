في كوت ديفوار.. المغرب تفوز على سيراليون بثلاثية استعدادا لأمم إفريقيا 2023

الخميس، 11 يناير 2024 - 20:25

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

انتصر منتخب المغرب على نظيره السيراليوني بنتيجة 3-1 وديا استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

وأقيمت المباراة في سان بيدرو بكوت ديفوار، حيث يعد أسود الأطلس أول الواصلين للدولة المستضيفة.

وسجل أهداف المغرب: كل من يوسف النصيري هدفين في الدقيقتين 30 و55 وسفيان بوفال في الدقيقة 35.

أخبار متعلقة:
مدرب الكاميرون المساعد لـ في الجول: مصر تنافس ثلاثة منتخبات لحصد أمم إفريقيا.. واستبعد المغرب أمم إفريقيا - صفوف المغرب تكتمل بانضمام مزراوي وعدلي بعد الوصول لـ كوت ديفوار.. لاعب المغرب: هذا أفضل ملعب تدريب رأيته في إفريقيا قائد المغرب: لسنا مرشحين للتتويج بكأس أمم إفريقيا

وسيخوض منتخب المغرب أول مباراة له في البطولة ضد تنزانيا يوم 17 يناير الجاري.

ويتواجد منتخب المغرب في مجموعة تضم أيضا كل من زامبيا والكونغو الديموقراطية.

ولم يخسر منتخب المغرب في آخر 5 مباريات له حيث فاز في 4 وتعادل في 1 ضد كوت ديفوار.

ويمتلك منتخب المغرب لقبا وحيدا حيث توج بأمم إفريقيا 1976، وخسر نهائي 2004.

وتوقف مشوار أسود الأطلس في نسخة 2021 عند ربع النهائي بالخسارة من منتخب مصر بنتيجة 2-1.

كأس الأمم الإفريقية المغرب أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة