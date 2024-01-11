تشكيل برشلونة - كوندي ظهير أيمن أمام أوساسونا في السوبر.. وعودة بيدري

الخميس، 11 يناير 2024 - 20:11

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - جول كوندي

يتواجد جول كوندي كظهير أيمن في تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد حجز بطاقة العبور للنهائي بالفوز على أتليتكو مدريد بنتيجة 5-3 في أول مباريات المربع الذهبي.

ويعوض كوندي غياب جواو كانسيلو الذي تعرض للإصابة في الركبة في وقت سابق.

أخبار متعلقة:
مفاجأة سعيدة لـ برشلونة في قائمة الفريق التي ستخوض كأس السوبر كأس ملك إسبانيا.. دربي مدريد في دور الـ16 ومواجهة سهلة لـ برشلونة موهبة السويد ردا على مفاوضات برشلونة: لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل برشلونة: عودة بيدري للتدريبات.. وغياب جوندوجان قبل السوبر الإسباني

وظهر بيدري على مقاعد بدلاء برشلونة بعدما حصل على التصريح الطبي.

وجاء تشكيل البلاوجرانا:

حراسة المرمى: إينياكي بنيا

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسين – جول كوندي

الوسط: سيرجي روبرتو – فرينيكي دي يونج – إلكاي جوندوجان

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

Image

وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل بين الفريق الفائز من لقاء اليوم وريال مدريد.

ويعد برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة بعدما فاز على ريال مدريد بنتيجة 3-1.

برشلونة السوبر الإسباني تشكيل برشلونة جول كوندي
نرشح لكم
آس: أتليتكو يرفض إقامة ممر شرفي لريال مدريد سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي جوارديولا: تشافي لديه كل دعمي.. وليس كل شيء خطأ المدرب رباعية معتادة.. ريال مدريد يحصد كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة تشكيل برشلونة - بيدري أساسي في الوسط أمام ريال مدريد في نهائي السوبر لعنة في سانشيز بيزخوان.. إشبيلية يسقط أمام ألافيس بالدوري الإسباني بيكيه: فيرجسون وجوارديولا مختلفان كليا وهذا الفارق بينهما تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام أساس أمام أتليتكو في السوبر الإسباني
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين 5 ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين 5 ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 6 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة