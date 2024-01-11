تشكيل برشلونة - كوندي ظهير أيمن أمام أوساسونا في السوبر.. وعودة بيدري

يتواجد جول كوندي كظهير أيمن في تشكيل برشلونة لمواجهة أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان ريال مدريد حجز بطاقة العبور للنهائي بالفوز على أتليتكو مدريد بنتيجة 5-3 في أول مباريات المربع الذهبي.

ويعوض كوندي غياب جواو كانسيلو الذي تعرض للإصابة في الركبة في وقت سابق.

وظهر بيدري على مقاعد بدلاء برشلونة بعدما حصل على التصريح الطبي.

وجاء تشكيل البلاوجرانا:

حراسة المرمى: إينياكي بنيا

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسين – جول كوندي

الوسط: سيرجي روبرتو – فرينيكي دي يونج – إلكاي جوندوجان

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

وسيقام النهائي يوم الأحد المقبل بين الفريق الفائز من لقاء اليوم وريال مدريد.

ويعد برشلونة حامل لقب النسخة الأخيرة بعدما فاز على ريال مدريد بنتيجة 3-1.