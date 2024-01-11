إيقافات بالجملة.. عقوبات الجولة الأولى من كأس الرابطة 2023-24

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة في نسختها لموسم 2023-24.

وأقيمت مباريات الجولة الأولى من النسخة الثالثة بدءا من 8 وحتى 10 يناير الجاري.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الداخلية والإسماعيلي

إيقاف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي مباراة واحدة للطرد للاعتراض على الحكم.

مباراة المصري والمقاولون العرب

إيقاف طلعت محرم المدير الفني لفريق المقاولون العرب مباراة واحدة للطرد للاعتراض على الحكم.

مباراة بيراميدز وفاركو

إيقاف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في مباراة واحدة.

مباراة سيراميكا كليوباترا وإنبي

إيقاف محمد ناصر لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وذلك للطرد بسبب منع فرصة محققة.

إيقاف صلاح زايد لاعب فريق إنبي 4 مباريات وغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه وذلك للطرد بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

وتقام مباريات الجولة الثانية أيام 15 و16 و17 يناير.

فيما تقام مباريات الجولة الثالثة أيام 24 و26 يناير الجاري.