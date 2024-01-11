مصدر من المصري لـ في الجول: 3 عروض لـ مروان حمدي.. ولن نبيعه في تلك الحالة

كشف مصدر من نادي المصري تواصل أكثر من فريق لضم مروان حمدي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

مروان حمدي النادي : المصري المصري

وخرج مروان حمدي من حسابات المصري عقب إيقافه لهجومه على الجماهير خلال مباراة بيراميدز في الدوري.

وقال مصدر من المصري لـ FilGoal.com: "مسؤولو بيراميدز والزمالك وسيراميكا كليوباترا تواصلوا مع مسؤولي النادي لبحث إمكانية ضم مروان حمدي".

وأوضح "المصري حدد 30 مليون جنيه قيمة بيع اللاعب، وهناك مناقشات حول العروض المقدمة".

وأتم "مروان يتدرب منذ أسبوع مع الفريق، وربما يستمر مع الفريق حال عدم بيعه أو الوصول لسعر بيع مناسب".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن مجلس إدارة المصري قرر عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بعد فترة الإيقاف الماضية.

ويأتي القرار بناء على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى لا يتقدم اللاعب بشكوى ضد النادي لعدم مشاركته في التدريبات.

وسبق أن استفسر نادي زد عن الشروط المالية من المصري من أجل التعاقد مع مروان حمدي، حسبما علم FilGoal.com.

وكان المصري أعلن غرم مروان حمدي مليون جنيه بعد إشارته غير اللائقة لجماهير النادي في مواجهة بيراميدز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن المصري حدد 40 مليون جنيه من أجل بيع مروان حمدي الذي ضمه مقابل 23 مليون جنيه من الزمالك.

ويملك مروان حمدي 12 مباراة دولية رفقة منتخب مصر، سجل فيهم هدفا واحدا.