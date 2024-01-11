الزمالك يعلن نهاية 12 قضية تسببت في إيقاف القيد ضمن 7 قرارات لمجلس الإدارة

الخميس، 11 يناير 2024 - 18:46

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة الزمالك اليوم الخميس سبعة قرارات عقب اجتماعه الذي أقيم لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادي.

ومن ضمن الأمور التي أعلن عنها مجلس إدارة الزمالك أنه تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف تسببت في إيقاف القيد.

وأوضح الزمالك في بيانه أنه يتبقى حل الأزمة مع طرفين يتم التفاوض معهما حاليا لإنهاء أزمة إيقاف القيد.

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فيما جاءت باقي القرارات كالتالي:

** تعيين عمرو خفاجي رئيساً للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، واعتماد هيكل إداري وفني للمنظومة.

** من ضمن 14 قضية تسببت في إيقاف القيد، تم الانتهاء من 12 قضية لثمانية أطراف ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

** قبول التبرع المقدم من مستشفى الناس لإنشاء وتشغيل مركز طبي بالنادي لخدمة السادة الأعضاء العاملين بالنادي.

** توقيع عقود مع مجموعة من الناشئين والناشئات المميزين في جميع الألعاب الجماعية بالنادي.

** الموافقة على صرف المستحقات المتأخرة للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في جميع الألعاب.

** الموافقة على منح العضويات العاملة للسادة الأعضاء في الهيئات والمؤسسات بتسهيلات في السداد حتى نهاية شهر فبراير 2024.

** إعفاء السادة الأعضاء من الغرامات المقررة على التأخير في إجراءات الفصل والدمج خلال الفترة من 2021 حتى 2023 التي توقفت فيها أعمال الدمج والفصل.

كما أهاب مجلس إدارة الزمالك في بيانه جماهيره بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بأخبار فريق كرة القدم بشأن التعاقدات سواء مع لاعبين جدد أو أي أمور فنية أخرى، لاسيما وأنه جاري العمل على تطوير منظومة كرة القدم في نادي الزمالك بشكل كامل يليق بجمهور النادي.

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