أمم إفريقيا 2023 - نظام البطولة وطريقة التأهل.. والملاعب المستضيفة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة 34 من بطولة أمم إفريقيا والتي يتربع منتخب مصر على رأس قائمة المتوجين بلقبها برصيد 7 مرات.

شهدت البطولة خلال 33 نسخة ماضية عدة تعديلات فنسخ أقيمت بمشاركة 3 فرق فقط وأخرى 8 وصولا إلى 24 بشكلها الحالي.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز تفاصيل نظام البطولة الحالي والسابق، وملاعب نسخة كوت ديفوار 2023.

نظام البطولة

يشارك 24 منتخبا في منافسات أمم إفريقيا للنسخة الثالثة على التوالي وهو الرقم القياسي في عدد المنتخبات المشاركة.

يتم تقسيم الـ 24 منتخبا على ست مجموعات بواقع 4 في المجموعة الواحدة.

يحسم صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مقعدهما في ثمن النهائي بجانب أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.

ويقام ثمن النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب وحتى المباراة النهائية.

ولكن ماذا لو تعادل فريقان من الفرق المتنافسة على أحد بطاقات التأهل في عدد النقاط؟ من يحسم المركز الأفضل؟

في حال التساوي في عدد النقاط يتم اللجوء للائحة كاف للفصل في ترتيب الفرق وهي كالآتي:

- المواجهة المباشرة بين الفريقين، وحال استمر التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف.

- حال استمرار التساوي يتم اللجوء للفريق الذي سجل عدد أكبر من الأهداف.

وحال تعادل ثلاثة فرق في عدد النقاط، يتم جمع نتائجهم ضد بعضهم فقط واستبعاد نتائجهم ضد الفريق الرابع، ثم حال استمر التعادل بينهم يتم اللجوء لنفس اللوائح السابقة.

وأخيرا حال استمر التساوي بين الفرق يتم اللجوء للقرعة.

وبنفس الطريقة يتم جمع أصحاب المركز الثالث من المجموعات الستة لتحديد ترتيب أفضل 4 منتخبات وتأهلهم إلى ثمن النهائي رفقة صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

ولكن كيف يتم تحديد مواجهات الدور ثمن النهائي خاصة أن الأربعة منتخبات المتأهلين من المركز الثالث غير معلومين؟

في البداية هناك 4 مواجهات معلوم مصيرها من قبل انطلاق البطولة وهم الخاصين بصاحبي صدارة المجموعتين الخامسة والسادسة وجميع المنتخبات أصحاب المركز الثاني.

أما متصدرو المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فهم من سيلعبون ضد المتأهلين من المركز الثالث.

وهناك 15 حالة لتحديد مواجهات متصدرين المجموعات الأربعة الأولى مع المتأهلين من المركز الثالث، ويعتمد ذلك على أصحاب الحظ الصاعدين من المركز الثالث.

مثال: ماذا لو تأهل ثوالث المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة؟

أول المجموعة الأولى × ثالث المجموعة الثالثة

أول المجموعة الثانية × ثالث المجموعة الرابعة

أول المجموعة الثالثة × ثالث المجموعة الأولى

أول المجموعة الرابعة × ثالث المجموعة الثانية

وتختلف المواجهات باختلاف المجموعات الأربعة التي سيصعد منها أصحاب أفضل مركز ثالث.

النظام السابق

انطلقت أمم إفريقيا بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط في نسختي 1957 و105- قبل أن يرتفع عدد الفرق إلى أربعة في نسخة 1962 ثم زيادة جديدة بستة منتخبات في نسختي 1963 و1965.

بينما منذ نسخة 1968 فارتفع عدد المنتخبات إلى ثمانية فرق ولمدة 12 نسخة متتالية وهو أكثر عدد من النسخ قبل أن يتم زيادة عدد الفرق إلى 12 في نسختي 92 و94.

وبداية من النسخة 20 تم زيادة عدد الفرق إلى 16 ولمدة 11 نسخة متتالية.

بينما احتضنت مصر في نسخة 2019 البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة والمقامة بنفس النظام حتى الآن.

الملاعب

- الحسن واتارا (الملعب الأولمبي)

معروف باسم الاستاد الأولمبي وكان يُطلق عليه سابقا اسم (الاستاد الوطني) قبل أن يتم تسميته باسم الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار الحالي.

يبلغ سعة استاد الحسن واتارا 60 ألف مقعد وهو أكبر ملعب في كوت ديفوار وأحد أحدث الملاعب في إفريقيا.

تم افتتاح الملعب في 2020 بموقع بعيدا عن أبيدجان، بين مدينتي إيبمبي وأنياما.

تم بناء الملعب بغرض استضافة أمم إفريقيا 2021، ولكن بعد قرار سحب استضافة نسخة 2019 من الكاميرون بسبب التأخير في بناء الملاعب مما أجل استضافة كوت ديفوار إلى نسخة 2023.

ويستضيف الملعب 10 مباريات خلال البطولة بما فيهم الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو والنهائي.

- استاد فيليكس هوفويت بوانيي

الملعب الذي سيحتضن مباريات منتخب مصر في البطولة، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى أول رئيس في كوت ديفوار.

تبلغ سعة الملعب 33 ألف متفرج، ويستضيف مباريات فريق أسيك أبيدجان.

تم بناء الملعب في 1964 وأطلق عليه سابقا اسم أندريه جيو، ويستضيف مباريات الرجبي وألعاب القوى.

سبق وأن استضاف النسخة الأولى من منافسات أمم إفريقيا للمحليين في 2009.

يستضيف الملعب 10 مباريات بينهم المواجهات الثلاثة لمنتخب مصر في دور المجموعات.

كما يستضيف أربع مباريات في الأدوار الإقصائية، آخرهم تحديد المركزين الثالث والرابع.

- استاد السلام

تم بناء الملعب في 1984 ضمن خطة كوت ديفوار لاستضافة أمم إفريقيا، ويسع في الوقت الحالي لـ 40 ألف متفرج.

تم إلغاء جميع الأنشطة الرياضية على الملعب خلال الفترة من 2002 إلى 2007 بسبب أزمة الحرب الأهلية في كوت ديفوار واتخاذ ما يسمى بالقوات الجديدة هذا الملعب مقرا لهم.

تم إعادة تجديد الملعب في 2007 وشهد استضافة مواجهة مدغشقر على هامش المصالحة الوطنية في البلاد.

يستضيف الملعب مباريات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الجزائر وأنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وتُقام تسع مباريات على هذا الملعب خلال البطولة.

- استاد أمادو جون كوليبالي

أحد الملاعب الجديدة من أجل استضافة أمم إفريقيا 2023، ويبلغ سعة الملعب 20 ألف متفرج.

بدأ البناء في الملعب بسبتمبر 2018 وانتهى بعد خمسة أعوام.

أُطلق عليه اسم أمادو جون كوليبالي والذي كان رئيسا للوزراء في البلاد من 2017 حتى وفاته في 2020.

يستضيف مباريات المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات تونس ومالي وجنوب إفريقيا وناميبيا بجانب مباراة في ثمن النهائي.

- استاد لوران بوكو

أحد الملاعب الجديدة من أجل استضافة البطولة وتبلغ سعته 20 ألف متفرج.

أيضا بدأت أعمال البناء فيه بسبتمبر 2018.

تم افتتاح الملعب في سبتمبر 2023 بمباراة رسمية بين كوت ديفوار وليسوتو بتصفيات أمم إفريقيا أمم إفريقيا وانتهت بفوز الفريق الإيفواري بهدف دون مقابل.

وسُمي باسم لوران بوكو أسطورة المنتخب وهداف كوت ديفوار في أمم إفريقيا.

يستضيف مباريات المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا بجانب مباراة في ثمن النهائي وأخرى في ربع النهائي.

- استاد تشارلز كونان باني

يقع في مدينة ياموسوكرو وتم افتتاحه في يونيو 2022، وتم وضع حجر الأساس في أكتوبر 2018.

كان من المفترض افتتاح في سبتمبر 2021 لكن كاف وجد بعض أوجه القصور في الملعب خاصة فيما يتعلق بالأمن قبل أن يتم افتتاحه بشكل رسمي في يونيو 2022 بمواجهة كوت ديفوار.

وأُطلق على الملعب اسم تشارلز كونان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من ديسمبر 2005 وحتى أبريل 2007 وتُوفي بسبب جائحة كورونا.

يستضيف الملعب مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات السنغال والكاميرون وجامبيا وغينيا بجانب مباراة في ثمن النهائي وأخرى في ربع النهائي.