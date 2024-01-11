إنفانتينو يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم للأندية

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تهنئة محمود الخطيب رئيس الأهلي بعد حصول فريقه على برونزية مونديال الأندية.

وحصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية الماضية بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتلقى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابا من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يهنئه من خلاله على حصول الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية. التي جرت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي.

وقال إنفانتينو في خطابه بحسب موقع الأهلي الرسمي: "هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل الإدارية والفنية والطبية، وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم، وكل هذا يبشر بما هو قادم، ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب".

وأتم إنفانتينو خطابه بتمني التوفيق الدائم لرئيس النادي والمنظومة كاملة، وتطلعه للقاء يجمعهما في وقت قريب.

وحصد الأهلي البرونزية للمرة الرابعة بعد نسخ 2006 و2020 و2021 و2023.