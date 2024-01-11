أمم إفريقيا - حل أزمة طائرة جامبيا بتدخل رئاسي

انفرجت أزمة رحلة طائرة منتخب جامبيا نحو كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023.

وعادت طائرة منتخب جامبيا إلى بلادها مرة أخرى بعد 9 دقائق فقط من الإقلاع وهي متجهة نحو كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بسبب عطل فني، قبل أن ترفض البعثة السفر على الطائرة نفسها بعد إصلاحها.

وأفاد الاتحاد الجامبي لكرة القدم في بيان يوم الخميس جاء على النحو التالي:

يسر اتحاد جامبيا لكرة القدم أن يعلن أن فريق العقارب سيغادر مطار بانجول الدولي في الساعة الرابعة مساء اليوم بعد تدخل فخامة الرئيس أداما بارو.

الفريق أراد السفر مباشرة إلى مدينة ياموسوكرو، لكن هناك موافقة أمنية مطلوبة للهبوط هناك.

تواصل الرئيس بارو مع نظيره الإيفواري الحسن واتارا لحل هذا الأمر.

بعد ذلك، أرسلت شركة طيران كوت ديفوار بالفعل طائرة إيرباص ستصل إلى بانجول في منتصف النهار لنقل الفريق.

كما مُنحت التصاريح لطائرة الإيرباص بالهبوط في ياموسوكرو بدلا من أبيدجان.

وينتهز الاتحاد الجامبي لكرة القدم هذه الفرصة ليشكر معالي الرئيس على حنكته السياسية في التدخل وإيجاد حل سريع.

من جهته، كشف توم سانتفيت مدرب منتخب جامبيا تفاصيل ما حدث مع بعثة فريقه في الطريق إلى كوت ديفوار، وأوضح أن الفريق كان على وشك الموت.

كل ما يلي على لسان توم سانتفيت مدرب جامبيا في تصريحات لـBBC:

"قال طاقم الطائرة إن هناك مشكلة في تكييف الهواء قبل إقلاعنا، لكن الأمر سيكون على ما يرام عندما نقلع بالطائرة".

"بعد بضع دقائق، كان الجو حارا جدا في الطائرة".

"لقد نمنا جميعًا بسبب نقص الأكسجين، ولم نتمكن من إيقاظ بعض اللاعبين. لاحظ الطيار ذلك واضطررنا للعودة".

"أصيب البعض بالصداع، ولو استمرت الرحلة لمدة 30 دقيقة أخرى، لكنا في عداد الموتى".

"الغريب في الأمر أن أقنعة الأكسجين لم تخرج، ومن الجيد أن الطيار أدرك صعوبة هذا الموقف المميت، لذلك عاد بنا للمطار".

"مازلنا في حالة صدمة، كنا على وشك التسمم بأول أكسيد الكربون".

"لقد طُلب منا السفر على نفس الطائرة إلى كوت ديفوار، لكن القائد عمر كولي وأنا رفضنا".

"إذا لم نسافر على طائرة مختلفة، فسنعود إلى الوطن ولن نذهب إلى كأس الأمم الإفريقية".

"نريد أن نقاتل ونموت من أجل الوطن في ملعب كرة القدم ولكن ليس خارجه".

"لم يتمكن بعض اللاعبين من التدرب بسبب ما حدث. ما زالوا يعانون من الصداع وهذا أمر مقلق، بينما لا يزال بعض اللاعبين يشعرون بالدوار".

"لقد تدربنا في محاولة للتخلص من التوتر".

مساء الأربعاء، أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم أن الطائرة عادت مرة أخرى إلى المطار بعد الإقلاع بسبب مشاكل فنية.

وأدرك طاقم الطائرة وجود مشاكل فنية ولذلك قرر العودة فورا إلى المطار.

وبعد العودة إلى المطار وعقب فحص الطائرة اتضح وجود مشاكل في ضغط الهواء والأكسجين.

وعاد جميع أعضاء بعثة منتخب جامبيا إلى فندق الإقامة من جديد في انتظار المزيد من التعليمات للسفر من جديد إلى كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة من البطولة بجوار كل من الكاميرون والسنغال وغينيا.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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