دوري المحترفين - حصاد الجولة 16.. 5 أندية إلى مرحلة الهبوط

الخميس، 11 يناير 2024 - 16:52

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حجزت 5 أندية مقعدها في مرحلة الهبوط من ضمن 10 أندية في منافسات دوري المحترفين.

وسيتواجد كل من: مكادي والنجوم وجمهورية شبين ومصر للمقاصة والنصر للتعدين في مرحلة الهبوط.

فيما تلقى حرس الحدود الهزيمة الأولى خلال منافسات الموسم الحالي من دوري المحترفين.

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حرس الحدود تعرض للهزيمة الأولى بهزيمته من بتروجت 4-0.

وأقيمت 10 مباريات في الجولة 16 لدوري المحترفين، انتهت 5 منهم بالفوز ومثلهم بالتعادل.

وشهدت الجولة 16 تسجيل 21 هدفا منهم 5 في الشوط الأول و16 في الشوط الثاني.

بتروجت حقق الإنتصار السابع على التوالي ليظل في الصدارة بفارق 9 نقاط عن وادي دجلة وحرس الحدود.

طنطا حقق الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على مكادي وأسوان والقناة.

عبد الرحمن الدح سجل أول أهدافه في الدوري مع طنطا بهدفه في مرمى القناة.

سامح إبراهيم سجل ثنائية مع بتروجت في مرمى حرس الحدود.

هدافو الدوري

محمود ممدوح حرس الحدود 9 أهداف

إسماعيل بامبا بتروجت 9 أهداف

حسام بركات بروكسي 7 أهداف

بتروجت الدرجة الثانية
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