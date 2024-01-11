مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل التعاقد مع عمر كمال

كشف مصدر من النادي الأهلي تفاصيل التعاقد مع عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتواجد عمر كمال حاليا في معسكر منتخب مصر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "عمر كمال أصبح لاعبا في الأهلي لمدة 3 سنوات ونصف. كولر شدد على أن اللاعب سيكون مفيدا لخططه في ظل قدرته على المشاركة في أكثر من مركز".

وأضاف المصدر "كان بإمكاننا الانتظار حتى نهاية الموسم والتعاقد معه مجانا لكنه سيفيد الفريق في الوقت الحالي وكذلك من أجل حصول شباب الأهلي على فرصة للمشاركة مع مودرن فيوتشر واكتساب الخبرات".

وكان مودرن فيوتشر قد عدّل اتفاقه مع الأهلي بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد.

واستقر فيوتشر على ضم محمد زعلوك ضمن الثلاثي المعار من الأهلي بدلا من محمد عبد الله بسبب رؤية المدير الفني.

وأتم فيوتشر والأهلي اتفاقهما بشأن الصفقة وجاري توقيع العقود اليوم الخميس.

وكشف مصدر من فيوتشر لـ في الجول تفاصيل الصفقة كالآتي:

- تم تعديل الاتفاق مع الأهلي في صفقة عمر كمال على استعارة محمد زعلوك بدلا من محمد عبدالله بناء على طلب من ريكاردو فورموسينيو المدير الفني الذي رأى أن الفريق يحتاج لدعم في مركز الهجوم أكثر من مركز الجناح.

- بذلك يكون الثلاثي محمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان لاعبين في فيوتشر لمدة موسمين ونصف مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي.

- الأهلي طلب وضع بند في العقود التي تصاغ الآن يسمح باسترداد كباكا وزعلوك عقب موسم ونصف من الإعارة مقابل منح فيوتشر لاعبين أخرين.

وشارك عمر كمال في فوز مصر على تنزانيا وديا بهدفين دون رد، وغادر المباراة مصابا بتقلصات في العضلات كما كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب.