سفيان فيغولي: نطمح للفوز بأول مباراة ومواصلة الطريق حتى النهائي

يتمنى الجزائري سفيان فيغولي أن يفوز منتخب بلاده في أول مباراة ببطولة أمم إفريقيا 2023 ويواصل مسيرته نحو النهائي من أجل التتويج باللقب.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق يوم السبت المقبل.

وقال فيغولي في تصريحات لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم: "عملنا بشكل جيد في تحضيراتنا بتوجو، كان هدفنا أيضا التأقلم مع الأجواء المناخية".

وأضاف "حاولنا على الاعتياد على الظروف الصعبة لتفادي أي مفاجآت مع انطلاق البطولة الإفريقية".

وواصل "هناك أجواء رائعة في المنتخب، الكل عازم على التتويج بهذا اللقب، ومن أجل ذلك علينا أن نكون أفضل من الناحية الدفاعية".

واستطرد "من الناحية الهجومية لدينا الإمكانيات اللازمة لتسجيل الأهداف في أي وقت".

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وأكمل فيغولي "نطمح للفوز بأول مباراة لنا أمام أنجولا، والمواصلة الطريق حتى النهائي".

ويبدأ منتخب الجزائر مشواره أمام أنجولا قبل مواجهة بوركينا فاسو ثم موريتانيا.

وأوضح "على اللاعبين الشبان في منتخبنا إدارك صعوبة المباريات في إفريقيا".

وأتم "اللاعبون الجدد لديهم رغبة كبيرة للمساهمة في كتابة صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الجزائري، وأنا شخصيا أدعمهم في ذلك".

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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