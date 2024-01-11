سفيان فيغولي: نطمح للفوز بأول مباراة ومواصلة الطريق حتى النهائي

الخميس، 11 يناير 2024 - 16:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الجزائر

يتمنى الجزائري سفيان فيغولي أن يفوز منتخب بلاده في أول مباراة ببطولة أمم إفريقيا 2023 ويواصل مسيرته نحو النهائي من أجل التتويج باللقب.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض نهائيات بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق يوم السبت المقبل.

وقال فيغولي في تصريحات لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم: "عملنا بشكل جيد في تحضيراتنا بتوجو، كان هدفنا أيضا التأقلم مع الأجواء المناخية".

أخبار متعلقة:
فيديو في الجول - شيفا نزيجو.. دخل التاريخ بالتزوير وساهم في قتل أمه مدرب جامبيا: عطل فني في الطائرة؟ كنا على وشك الموت فيديو في الجول - نداي مولامبا.. قصة إبادة أعظم هداف في أمم إفريقيا توخيل: كنت أتمنى سفر مزراوي إلى كوت ديفوار في وقت لاحق

وأضاف "حاولنا على الاعتياد على الظروف الصعبة لتفادي أي مفاجآت مع انطلاق البطولة الإفريقية".

وواصل "هناك أجواء رائعة في المنتخب، الكل عازم على التتويج بهذا اللقب، ومن أجل ذلك علينا أن نكون أفضل من الناحية الدفاعية".

واستطرد "من الناحية الهجومية لدينا الإمكانيات اللازمة لتسجيل الأهداف في أي وقت".

اقرأ أيضا..أمم إفريقيا - الجزائر.. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب

وأكمل فيغولي "نطمح للفوز بأول مباراة لنا أمام أنجولا، والمواصلة الطريق حتى النهائي".

ويبدأ منتخب الجزائر مشواره أمام أنجولا قبل مواجهة بوركينا فاسو ثم موريتانيا.

وأوضح "على اللاعبين الشبان في منتخبنا إدارك صعوبة المباريات في إفريقيا".

وأتم "اللاعبون الجدد لديهم رغبة كبيرة للمساهمة في كتابة صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الجزائري، وأنا شخصيا أدعمهم في ذلك".

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

الجزائر سفيان فيغولي أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل أمم إفريقيا - رغم فرصتهم في التأهل.. إقالة مدرب منتخب كوت ديفوار أمم إفريقيا - عيسى ماندي: الأخطاء التحكيمية أثرت علينا ولكن أمم إفريقيا - مدافع الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة وكلنا نتحمل المسؤولية تقارير: بلماضي أخبر لاعبي الجزائر بتقديم استقالته الضحية الثانية.. إقالة مدرب غانا مواعيد مباريات الأربعاء 24 يناير - ختام مجموعات أمم إفريقيا.. وكأس الرابطة في مصر وإنجلترا
أخر الأخبار
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع 3 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - الزمالك يرفض شرط المصري لإتمام تعاقد كريم العراقي 16 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل 34 دقيقة | كوت ديفوار 2023
العربي الكويتي يضم ثنائي الدوري المصري 38 دقيقة | الوطن العربي
مباراة شهدت تكريم شيكابالا.. الزمالك يختتم بطولة الوحدة بالخسارة من أم صلال 53 دقيقة | الدوري المصري
كأس الرابطة - رائعة علي فوزي تقود إنبي لربع النهائي.. وسيراميكا يتعادل مع الداخلية 58 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0) (1) سموحة وفيوتشر (1) (0) بلدية.. جووول للموج الأزرق ساعة | الكرة المصرية
سكاي: فرانكفورت ينجح في ضم موهبة فرنسية جديدة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة