الصفقة الثامنة في الشتوية.. محمود عبد العزيز إلى غزل المحلة

أتم نادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع محمود عبد العزيز لاعب الزمالك السابق.

ولعب عبد العزيز خلال النصف الأول من الموسم الحالي بقميص الداخلية.

واعلن غزل المحلة مساء الخميس ضم عبد العزيز لمدة موسمين ونصف الموسم.

وأصبح محمود عبد العزيز الصفقة الثامنة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد غزل المحلة مع كل من بسام وليد من بروكسي، وأحمد سالم مهاجم لافيينا وأحمد رفعت ونادر رمضان من زد وإسلام مجدي من العبور وفارس نيمار من سمنود.

ولعب عبد العزيز من قبل للزمالك والإسماعيلي وسموحة والاتحـاد السكندري والمقاولون العرب والداخليــة.

وحصل محمود عبد العزيز على لقبين للدوري مع الزمالك و3 بطولات لكأس مصر والبطولة الكونفدرالية.