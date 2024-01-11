الاتحاد الألماني ينفي إيقاف ساني دوليا
الخميس، 11 يناير 2024 - 16:04
كتب : FilGoal
نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم تعرض ليروي ساني للإيقاف 3 مباريات دولية.
وذلك بسبب طرده بعد لكم فيليب مويني لاعب النمسا في المباراة الودية التي جمعتهما نوفمبر الماضي.
وأفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان: "قرار فيفا بإيقاف ليروي ليس نهائيا بعد، عكس التقارير الإعلامية المنتشرة".
وكانت تقارير قد انتشرت يوم الخميس عن تعرض ساني للإيقاف 3 مباريات دولية.
كما سيتم تغريم ساني نحو 2700 يورو.
هل بالغ ساني بردة فعله؟ 🟥📤#مباراة_ودية #ألمانيا_النمسا pic.twitter.com/THrk9qMr2u— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2023
إذا تم إيقاف ليروي ساني 3 مباريات بالتالي سيغيب عن المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا في مارس.
بالإضافة إلى أول مباراة ودية في المعسكر الأخير قبل يورو 2024.
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