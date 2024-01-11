الاتحاد الألماني ينفي إيقاف ساني دوليا

الخميس، 11 يناير 2024 - 16:04

كتب : FilGoal

ليروى ساني - منتخب ألمانيا

نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم تعرض ليروي ساني للإيقاف 3 مباريات دولية.

وذلك بسبب طرده بعد لكم فيليب مويني لاعب النمسا في المباراة الودية التي جمعتهما نوفمبر الماضي.

وأفاد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان: "قرار فيفا بإيقاف ليروي ليس نهائيا بعد، عكس التقارير الإعلامية المنتشرة".

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وكانت تقارير قد انتشرت يوم الخميس عن تعرض ساني للإيقاف 3 مباريات دولية.

كما سيتم تغريم ساني نحو 2700 يورو.

إذا تم إيقاف ليروي ساني 3 مباريات بالتالي سيغيب عن المباراتين الوديتين أمام فرنسا وهولندا في مارس.

بالإضافة إلى أول مباراة ودية في المعسكر الأخير قبل يورو 2024.

ليروي ساني ألمانيا
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