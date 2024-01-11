بعد نهاية عطلته في سويسرا.. رسالة كولر لجماهير الأهلي: افتقدكم وسعيد لرؤيتكم قريبا

وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رسالة إلى جماهير النادي بعد نهاية عطلته في سويسرا.

ويعود كولر إلى الأهلي في الأسبوع المقبل تمهيدا للتدريبات من جديد بعد فترة الراحة التي منحها السويسري للفريق.

وقال كولر في رسالته عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "بعد فترة شاقة خضنا فيها 23 مباراة خلال 100 يوما، منها 10 مباريات بآخر 33 يوما قبل التوقف الدولي".

وأضاف "تخلل تلك الفترة رحلات سفر طويلة ومرهقة إلى تنزانيا مرتين والسعودية مرتين والإمارات وجنوب إفريقيا، بعدها انهمكنا في 3 أسابيع في معسكر طويل من أجل كأس العالم للأندية ثم السوبر المصري".

وتابع "لم يعرف يومنا في تلك الفترة إلا التدريبات الشاقة ومشاهدة عدد لا حصر له من الفيديوهات وتحليلها استعدادا لضغط وشدة مباريات على أعلى مستوى".

وواصل "بعد تكليل جهودنا ببرونزية كأس العالم ثم كأس السوبر المصري، كان لا بد من راحة لالتقاط الأنفاس والاستعداد للمرحلة المقبلة التي تحتاج منا كل ذرة عرق وتعب وجهد خاصة في ظل غياب 12 لاعبا مع منتخباتهم سواء الأول أو الأولمبي".

وكشف "قضيت فترة الإجازة وسط ثلوج جبال سويسرا الخلابة والتي تمنحني دوما القوة والصفاء، لم أقم فقط بإعادة شحن طاقتي ولكن استغللت أنا وجزء من فريقي المساعد تلك الإجازة لحضور الدورات التدريبية الإلزامية بشأن تجديد رخصة التدريب".

واختتم كولر "رسالتي إلى جمهور الأهلي، افتقدكم جدا، وسعيد لرؤيتكم قريبا مرة أخرى".