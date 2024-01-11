الرياضية السعودية: أبها يتعاقد مع موسيماني

الخميس، 11 يناير 2024 - 15:23

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي × صنداونز

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة نادي أبها تعاقدت مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتولي مهمة تدريب الفريق.

ويتولى موسيماني تدريب الفريق خلفا للمقال يوسف المناعي المدرب السابق.

وأوضح التقرير أن إدارة أبها اتفقت مع موسيماني على بدء مهمته الفنية والإشراف على التدريبات، السبت، مع عودة اللاعبين من الاجازة الممنوحة لهم خلال فترة التوقف الحالية بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2023.

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وينتظر أن تعقد أدارة أبها اجتماعا مع المدرب مع لمناقشة كامل ملفات الفريق وعلى رأسها استقطاب لاعبين محليين وأجانب لدعمه وانتشاله من النتائج السلبية التي تلقاها في الدوري السعودي.

موسيماني الذي درب الأهلي المصري، قاد تدريب أهلي جدة في الموسم الماضي خلال فترة تواجده في القسم الثاني وقاده للعودة إلى الدوري الممتاز.

قبل أن يخوض تجربة قصيرة من الوحدة الإماراتي انتهت في نوفمبر الماضي.

وقاد بيتسو فريق الوحدة في 14 مباراة منذ توليه المهمة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وخسر 6.

وترك الفريق وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، والخسارة في 3 مباريات.

بينما يحتل نادي أبها المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 14 نقطة.

موسيماني (59 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

الدوري السعودي أبها بيتسو موسيماني
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