فيديو في الجول - شيفا نزيجو.. دخل التاريخ بالتزوير وساهم في قتل أمه

دخل شيفا نزيجو تاريخ أمم إفريقيا كأصغر لاعب يشارك ويسجل في البطولة.

وبعد ذلك اعترف نزيجو بتزوير عمره وأنه أكبر بخمس سنوات.

ساهم شيفا في قتل والدته من أجل الأموال.

شاهد قصة شيفا نزيجو

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