مدرب جامبيا: عطل فني في الطائرة؟ كنا على وشك الموت

كشف توم سانتفيت مدرب منتخب جامبيا تفاصيل ما حدث مع بعثة فريقه في الطريق إلى كوت ديفوار، وأوضح أن الفريق كان على وشك الموت.

وعادت طائرة منتخب جامبيا إلى بلادها مرة أخرى بعد 9 دقائق فقط من الإقلاع وهي متجهة نحو كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بسبب عطل فني.

كل ما يلي على لسان توم سانتفيت مدرب جامبيا في تصريحات لـBBC:

"قال طاقم الطائرة إن هناك مشكلة في تكييف الهواء قبل إقلاعنا، لكن الأمر سيكون على ما يرام عندما نقلع بالطائرة".

"بعد بضع دقائق، كان الجو حارا جدا في الطائرة".

"لقد نمنا جميعًا بسبب نقص الأكسجين، ولم نتمكن من إيقاظ بعض اللاعبين. لاحظ الطيار ذلك واضطررنا للعودة".

"أصيب البعض بالصداع، ولو استمرت الرحلة لمدة 30 دقيقة أخرى، لكنا في عداد الموتى".

"الغريب في الأمر أن أقنعة الأكسجين لم تخرج، ومن الجيد أن الطيار أدرك صعوبة هذا الموقف المميت، لذلك عاد بنا للمطار".

"مازلنا في حالة صدمة، كنا على وشك التسمم بأول أكسيد الكربون".

"لقد طُلب منا السفر على نفس الطائرة إلى كوت ديفوار، لكن القائد عمر كولي وأنا رفضنا".

"إذا لم نسافر على طائرة مختلفة، فسنعود إلى الوطن ولن نذهب إلى كأس الأمم الإفريقية".

"نريد أن نقاتل ونموت من أجل الوطن في ملعب كرة القدم ولكن ليس خارجه".

"لم يتمكن بعض اللاعبين من التدرب بسبب ما حدث. ما زالوا يعانون من الصداع وهذا أمر مقلق، بينما لا يزال بعض اللاعبين يشعرون بالدوار".

"لقد تدربنا في محاولة للتخلص من التوتر".

وأعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم أن الطائرة عادت مرة أخرى إلى المطار بعد الإقلاع بسبب مشاكل فنية.

وأدرك طاقم الطائرة وجود مشاكل فنية ولذلك قرر العودة فورا إلى المطار.

وبعد العودة إلى المطار وعقب فحص الطائرة اتضح وجود مشاكل في ضغط الهواء والأكسجين.

وعاد جميع أعضاء بعثة منتخب جامبيا إلى فندق الإقامة من جديد في انتظار المزيد من التعليمات للسفر من جديد إلى كوت ديفوار.

ويتواجد منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة من البطولة بجوار كل من الكاميرون والسنغال وغينيا.

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