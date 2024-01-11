خبر في الجول - سيفاس سبور التركي يستفسر عن ضم عصام ثروت.. ومهلة لـ المصري

استفسر سيفاس سبور التركي عن إمكانية ضم عصام ثروت حارس مرمى المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صاحب الـ34 عاما يلعب في صفوف المصري منذ صيف 2020.

وقال وائل الخربتاوي وكيل اللاعب لـ FilGoal.com: "المصري تلقى خطابا من نادي سيفاس سبور يستفسر من خلاله عن إمكانية التعاقد مع الحارس عصام ثروت حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء".

وأكمل "حددت إدارة النادي التركي 48 ساعة للرد على طلبها بشأن الحارس صاحب الـ34 عاما".

ويحتل سيفاس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 24 نقطة.

وخاض ثروت خمس مباريات هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه مرتين واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

ولعب ثروت -34 عاما- مع المصري 55 مباراة في مختلف المسابقات.