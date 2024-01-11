فيديو في الجول - نداي مولامبا.. قصة إبادة أعظم هداف في أمم إفريقيا

الخميس، 11 يناير 2024 - 13:40

كتب : رامي جمال

القاتل نداي مولامبا - تم صنع الصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي

حصل نداي مولامبا على لقب أمم إفريقيا في 1974 وحصل على لقب هداف البطولة عندما كان لاعبا بمنتخب زائير أو الكونغو ديمقراطية حاليا.

تلك اللحظة كانت الأفضل طوال مسيرته، عكس باقي حياته الكارثية.

وُضع تحت الإقامة الجبرية واعتزل كرة القدم، لكنه بعد التتويج بلقب الهداف بـ 20 عاما تم تكريمه، عاد بلاده ليفقد ابنه أمام عينه.

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انتشر خبر وفاته قبل أن يظهر بعدها بسنتين.

شاهد قصة نداي مولامبا

أمم إفريقيا نداي مولامبا
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