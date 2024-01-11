فيديو في الجول - نداي مولامبا.. قصة إبادة أعظم هداف في أمم إفريقيا
الخميس، 11 يناير 2024 - 13:40
كتب : رامي جمال
حصل نداي مولامبا على لقب أمم إفريقيا في 1974 وحصل على لقب هداف البطولة عندما كان لاعبا بمنتخب زائير أو الكونغو ديمقراطية حاليا.
تلك اللحظة كانت الأفضل طوال مسيرته، عكس باقي حياته الكارثية.
وُضع تحت الإقامة الجبرية واعتزل كرة القدم، لكنه بعد التتويج بلقب الهداف بـ 20 عاما تم تكريمه، عاد بلاده ليفقد ابنه أمام عينه.
انتشر خبر وفاته قبل أن يظهر بعدها بسنتين.
شاهد قصة نداي مولامبا
video:1
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023