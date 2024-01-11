اسكواش - إقامة بطولتي العالم فرق للرجال والسيدات في نفس التوقيت لأول مرة

استقر الاتحاد العالمي للاسكواش WSF على إقامة منافسات بطولة العالم "فرق" للرجال والسيدات في نفس التوقيت لأول مرة.

وأعلن الاتحاد العالمي عن إقامة البطولة المقبلة في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر 2024 في هونج كونج.

ومنذ 1967 للرجال و1979 للسيدات، وتقام منافسات بطولة العالم للفرق كل عامين، إذ الرجال في عام والسيدات في العام الآخر.

وحققت مصر لقب النسخة الأخيرة من منافستي بطولة العالم للرجال والسيدات.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في ديسمبر الماضي وحققها منتخب مصر للرجال على حساب إنجلترا في نيوزلاندا.

وكشفت زينا وولدريدج رئيس الاتحاد العالمي للاسكواش، أن استضافة البطولتين معا لأول مرة خطوة نحو المساواة بين الجنسين.

وتأتي تلك الخطوة بعد إدراج الاسكواش في منافسات الأولمبياد لأول مرة.

وتقام منافسات الاسكواش في دورة لوس أنجلوس 2028.