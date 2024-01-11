بسبب 988 ألف جنيها.. المصري يعلن الحجز على أرصدة النادي في البنوك

الخميس، 11 يناير 2024 - 12:28

كتب : FilGoal

النادي المصري - بيان رسمي

أعلن النادي المصري في بيان رسمي الحجز على أرصدة النادي البورسعيدي في البنوك.

وكشف المصري أن القرار صدر بسبب حُكم قضائي وفاء لحكم صادر لأحد المحاميين لاستحقاقه مبلغا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق.

وأبدى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، بالغ أسفه لهذا الأمر والتصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج.

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وجاء بيان المصري كالآتي:

"يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022، فعلى الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأية عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية".

"على الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعدى سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق، فوجيء مجلس إدارة المصري بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاء لحُكم صادر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق".

"مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أيٍ من القضايا، وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة".

"ويُبدي مجلس الإدارة بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وهو الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية".

ويحتل المصري المركز السابع في مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة من تسع مباريات خاضهم الفريق.

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