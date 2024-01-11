اسكواش - تأهل ثلاثي مصري في أول أيام ثمن نهائي فلوريدا المفتوحة

الخميس، 11 يناير 2024 - 12:15

كتب : FilGoal

مازن هشام

تأهل ثلاثة لاعبين مصريين إلى ربع نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وتعتبر بطولة فلوريدا والمقامة حتى 14 يناير الجاري، أول بطولات العام الجديد.

وتأهل طارق مؤمن ومازن هشام لاعب وادي دجلة على مستوى الرجال، كما تأهلت نور الشربيني على مستوى السيدات.

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وتغلبت نور الشربيني على مواطنتها سلمى الطيب بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 20 دقيقة.

أما طارق مؤمن فحول تأخره أمام الألماني رافائيل كاندرا إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 45 دقيقة.

وأخيرا نجح مازن هشام في تحويل تأخره أيضا أمام القطري عبد الله التميمي إلى فوز بنفس النتيجة.

وتستأنف منافسات ثمن النهائي اليوم الخميس كالآتي:

محمد الشربيني × الفرنسي جريجوري مارشيه (7 مساء)

فريدة محمد × توماتو هو (هونج كونج) (8 مساء)

نوران جوهر × زينة مكاوي (10 مساء)

مصطفى عسل × المكسيكي ليونيل كارديناس (10:30 مساء)

هانيا الحمامي × نور أبو المكارم (0:30 صباحا)

أمينة عرفي × كنزي أيمن (2:30 فجرا)

اسكواش نور الشربيني طارق مؤمن مازن هشام
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