كرة طائرة - الأهلي يتعاقد مع سهيلة وفيق

أتم النادي الأهلي تعاقده مع سهيلة وفيق لتدعيم فريق سيدات الكرة الطائرة خلال الموسم الجاري.

وتبدأ سهيلة مشوارها مع الأهلي بداية من يناير الجاري.

وكانت سهيلة من ناشئين الأهلي قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعب رفقة جامعة إلنوي واستكمال دراستها هناك.

وتخرجت سهيلة الشهر الماضي من جامعتها في شيكاغو لتصبح لاعبة حرة.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي عبر موقع النادي الرسمي على أن التعاقد مع سهيلة جاء من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأشار العوضي إلى أن سهيلة من لاعبات النادي وسافرت للدراسة في أحد الجامعات الأمريكية، وكان التفاوض لعودتها بعد الانتهاء من دراستها.

وشدد العوضي على أن سهيلة تمثل إضافة كبيرة وأكد على جاهزيتها للمشاركة خلال الفترة المقبلة تحت قيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني.

واختتمت مرحلة التمهيدي من بطولة الدوري المصري، وتصدر الأهلي مجموعته بالعلامة الكاملة.