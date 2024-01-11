المثلوثي: كنت سأرحل عن الزمالك.. وإمام عاشور ليس بتأثير ساسي وطارق حامد

يرى حمزة المثلوثي أن تأثير رحيل إمام عاشور على الزمالك أقل من مغادرة الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد.

وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الحالي بعد تجربة قصيرة مع ميتيلاند الدنماركي الذي انتقل إليه من الزمالك.

وقال حمزة المثلوثي عبر قناة المحور: "انضممت للزمالك في ظروف صعبة بسبب رحيل مجلس الإدارة، جماهير النادي كونت عني فكرة سيئة في البداية خاصة أن الوضع لم يكن جيدا والفريق كان خاسرا لنهائي إفريقيا أمام الأهلي".

وأضاف "فرجاني ساسي لعب دورا كبيرا في انضمامي للزمالك، وكان لدي عرض من الترجي التونسي، قدمت بداية سيئة مع الزمالك، ولكن أصريت وعملت حتى أستعيد الثقة في نفسي".

وأوضح "لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي وتحدثت معه لأنه صديقي لكن في النهاية هذا قراره وأتمنى له التوفيق. الزمالك رحل عن صفوفه فرجاني ساسي وطارق حامد وبنشرقي وكان تأثيرهم على الفريق أكبر منه".

وشدد "أستحق الانضمام للمنتخب التونسي. ألعب في صفوف الزمالك وهو ناد كبير وفي دوري صعب، الدوري المصري أقوى من التونسي. أعتقد أن من أسباب عدم انضمامي لمنتخب بلادي أنني لا أملك ظهيرا إعلاميا كبيرا هناك".

وتابع "أتمنى التوفيق لمنتخب تونس، وعلى الأقل يتأهل لنصف نهائي كأس إفريقيا، وأنا أول داعم لمنتخب بلادي، وأتمنى أن تكون مباراة الدور النهائي بين مصر وتونس".

وواصل "لم أشاهد مهاجما يتحرك مثل سيف الجزيري، قوي ولديه قدرات عالية، لو كان لديه الاستمرارية كان سيصل لمكانه أخرى. إنه مهاجم صاحب جودة رهيبة لكن أوسوريو لم يستطع التعامل معه بشكل جيد".

وكشف "كنت سأرحل عن الزمالك، ولكن كارتيرون كان له دور كبير وهو يتحدث بالفرنسية مثلي، خضنا معسكر قبل نهاية الدوري، وهذا المعسكر كان نقطة التحول في بقائي للزمالك والفوز ببطولة الدوري".

وأضاف "أوسوريو عنيد بشكل غريب، هو مدير فني رائع، ولكن لا يصلح في مصر بسبب إمكانيات اللاعبين، هو مدرب هجومي بصفة مهولة".

المثلوثي صاحب الـ31 عاما انضم إلى الزمالك قادما من الصفاقسي التونسي في صيف عام 2020 في صفقة انتقال حر.

وتوج المثلوثي مع الزمالك بالدوري المصري مرتين وكأس مصر مرة وحيدة.